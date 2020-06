Stiri pe aceeasi tema

- La 5 ani de cand nu mai este prim-ministru, Victor Ponta a vorbit la Digi 24, despre relația pe care a avut-o cu președintele Traian Basescu.Citește și: PSD a gasit voturile pentru demiterea Guvernului “Domnul Basescu nu venea la Palatul Victoria pentru ca nu il invitam. Cand ma duceam…

- Apropierea congresului PSD creeaza in jurul acestui partid greu de inteles o anumita curiozitate amestecata, in parti egale, cu neincredere si speranta. Spre deosebire de alte partide, prea scortoase ca sa se vada ca sunt si gaunoase, despre PSD se poate vorbi cu neseriozitate la orice ora din zi si…

- In timp ce Victor Ponta iși rupe camașa de pe el, pe la Capitala, pozand in liderul stangii reformatoare europene, prin filialele județene ale propriului sau partid se aglomereaza oportuniștii și fripturiștii. Cu siguranța ca vajnicul Ponta nu are habar ce oameni a adunat in partid la Mehedinți, de…

- "Premierul are numele respectiv, mi l-a zis si mie. Nu sunt abilitat, nici nu vreau sa... Eu i-am spus si lui Ludovic, va zic si dumneavoastra. Eu nu cred ca omul ala (n.r. cel care a facut fotografia) a vrut sa ii faca rau premierului, sau ministrilor sau PNL-ului. Cred ca, in tipicul romanesc specific…

- Lipsa de reacție a liderului PSD de dupa apariția fotografiei in care premierul Orban și mai mulți membri ai Guvernului incalca, la Palatul Victoria, toate normele pe care le impun romanilor sub amenințatea pandemiei de coronavirus e taxata de jurnalistul Victor Ciutacu. De vineri, de la apariția…

- „Va fi o criza mai mare ca cea din urma cu 10 ani. Nu au fost doua luni de blocaj. Traian Basescu a avut masuri dure. A taiat salarii, taxe. Romania este acum in fața unei crize economie, la fel ca cea din anii `30. Cred ca ne indreptam spre austeritate. Eu reproșez acestui guvern ca a venit la putere…

- "Coronavirus e deja un subiect care imbraca atatea fațete, incat daca mi-ați permite aș puncta cateva lucruri. In primul rand, nimic nu va mai fi ca inainte. Nimic! Oamenii politici au ințeles ca, dupa ce au facut ce au vrut ei cu natura, natura nu mai e un prieten al omului, al locuitorilor planetei,…

- Traian Basescu il acuza pe Ludovic Orban de populism, prin masurile economice luate, și ii cere sa profite de "milionul de romani" intorși din Italia și Spania și ramași fara munca. Victor Ponta, reactie dura dupa ce PNL a contestat la CCR legea privind amanarea ratelor. "PNL, vanzatorii…