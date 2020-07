Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a respins vehement acuzațiile facute de premier cu privire la schimbarile aduse legii carantinei. Ludovic Orban a spus duminica seara la B1TV ca „in Camera Deputatilor si- a pus amprenta majoritatea din Camera Deputatilor, majoritatea PSD -Pro Romania –ALDE”. Ponta…

- Liderul Pro Romania sugereaza ca exista un blat intre PNL și PSD pe votarea noii legi privind carantina și izolarea, atragand atenția ca, in Camera Deputaților, proiectul Guvernului a trecut lejer, iar Pro Romania nu a votat pentru acesta. Proiectul ajuns la Senat la Dl Cazanciuc este cel facut de PSD…

- Un numar de 24 de manipulanti marfa, angajati la depozitul din Stefanesti al companiei de curierat Fan Curier, au fost testati pozitiv cu noul coronavirus, informeaza compania. Aceasta este una dintre cele mai mari firme de curierat din Romania și prima care a luat masuri de prevenție, evitand contactul…

- Liderul Pro Romania, fost ministru al sanatații, Nicolae Banicioiu, cere demisia urgenta a lui Ludovic Orban, dupa incidentul din Palatul Victoria, unde a fost surprins in imagini stand cu alți miniștri intr-un birou fumand și consumand bauturi alcoolice. Nicolae Banicioiu a cerut demisia lui Ludovica…

- Ministrul sanatații spune ca toate persoanele care vin in țara intra direct in autoizolare, iar daca vor fi prinse ca nu au respectat aceasta carantinare la domiciliu, vor intra in carantina instituționalizata și vor trebui sa-și plateasca hrana și cazarea. „Toți cei care intra in țara merg acum in…

- Senatul a adoptat, ca prima camera sesizata, proiectul de lege privind starea de alerta din 15 mai, urmand ca miercuri sa fie supus votului final in Camera Deputaților. Senatorii au adus mai multe amendamente proiectului de lege trmis de Guvern spre adoptare. Conform unui amendament propus de senatorul…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, marți, la Antena 3, intr-un interviu exclusiv acordat lui Mihai Gadea, ca un guvern responsabil guverneaza pentru toata Romania, nu doar pentru partidul pe care il reprezinta. Acelai lucru l-a spus și despre președinte, care și el reprezinta toata Romania,…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a reacționat in urma decretului de prelungire a starii de urgența, semnat, marți, de Klaus Iohannis, precizand ca nu va vota pentru aprobarea lui. „Eu, dupa ce l-am ascultat pe domnul Iohannis acum zece minute, m-am decis. Voi vota impotriva prelungirii starii de urgența…