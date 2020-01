Stiri pe aceeasi tema

- Pro Romania nu va sustine motiunea de cenzura depusa de Partidul Social Democrat (PSD) pe tema alegerii primarilor in doua tururi, a declarat, vineri, la Iasi, presedintele acestei formatiuni politice, Victor Ponta, anunța agerpres.ro. Acesta a afirmat intr-o conferinta de presa ca "Pro Romania nu…

- La 24 ianuarie 2020 este sarbatorita in intreaga tara, Ziua Unirii Principatelor Romane. In acest an, se implinesc 161 de ani de la unirea Moldovei cu Tara Romaneasca sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza (1859-1866), fiind considerat primul pas important pe calea infaptuirii statului national…

- „Bugetul de acum e un pic mai fantasmagoric decat cel facut de Dancila. Nu știu de unde vor face incasarile. Nici nu sunt taxe suplimentare, nici venituri suplimentare, nu cred ca au gasit bani in camara. Toata lumea, Banca Naționala, toți spun ca vom avea o creștere de maxim 3%, ei au 4,1%", a declarat…

- Fostul premier și liderul Pro Romania Victor Ponta susține ca pana la alegerile parlamentare nu va mai fi nicio moțiune de cenzura, iar Ludovic Orban va continua sa fie premier. „Nu va...

- ​PNL îi va primi în partid pe parlamentarii de la alte formațiuni care au votat pentru moțiunea de cenzura și învestirea Guvernului. „În masura în care parlamentarii care au votat la moțiunea de cenzura și pentru învestirea Guvernului vor dori sa faca pasul,…