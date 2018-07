Stiri pe aceeasi tema

- Inca o gafa de proporții a premierului Viorica Dancila. Aflata la Podgorica, in Muntenegru, prim-ministrul a spus in timpul declarației de presa ca se bucura sa fie la Priștina, care insa este capitala Kosovo, stat nerecunoscut de Romania.

