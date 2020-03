Ponta, despre criza economică din România: "Va dura mult şi ne va afecta pe toţi. Ce va exploda? Problema cu alimentele" "Criza economica va dura mult si ne va afecta pe toti. Am scris proiect de lege impreuna cu colegii mei din partid. Incercam sa facem sa se inteleaga ca vom avea o criza majora. Ce va exploda? Problema cu alimentele. Avem alimente in Romania, dar este un moment de criza si trebuie sa fim mai destepti decat altii. Romania in ultimii trei ani a ajuns sa importe, dar in acest moment trebuie sa oprim smecherii miliardari care spun ca trebuie se exportam. Pe 25 martie toate firmele care si-au inchis firmele sau si-au redus activitatile trebuie sa plateasca taxele. Lucru care va fi… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

