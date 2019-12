Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta a avut o prima reacție dupa ce mai mulți lideri Pro Romania au anunțat ca vor parasi formațiunea politica. Fostul premier le mulțumește pentru drumul care l-au parcurs impreuna și dorește ca ei sa influențeze in bine actul de Guvernare.

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, spune ca a votat, la scrutinul prezidential de duminica, un candidat bun si nu raul cel mai mic, asa cum s-a votat la alte alegeri in Romania, scrie Agerpres.

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, ii reproseaza europarlamentarului Mihai Tudose ca "a descoperit grija fata de guvernare", dupa ce acesta din urma a adresat un apel catre colegii sai de partid, dar si din alte formatiuni politice parlamentare, sa voteze Cabinetul Orban. "Daca va puneati intrebarea…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, miercuri, ca toate propunerile USR sunt "neserioase" si "neprofesioniste". "Propunerea (de a se renunta la pensiile speciale - n.r.) mi se pare, ca tot ce face USR, neprofesionist, pentru ca atunci cand ii intrebi la cine se refera nu mai stie niciunul…

- Premierul demis Viorica Dancila a declarat luni ca actualul executiv va continua sa lucreze in limita atributiilor constitutionale si va exercita actul de guvernare cu toata responsabilitatea pana la numirea...

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a lansat joi, dupa adoptarea motiunii de cenzura, o propunere fostilor colegi parlamentari social-democrati, "sa reconstruiasca" o guvernare cum a fost cea promisa in 2016. "Oferta mea pentru fostii mei colegi de la PSD ramane valabila, acum, dupa motiune.(...)…

- 'Din pacate, in PSD valorile care stau la baza partidului si tot ce inseamna ideologie nu se mai respecta, conducerea este una mediocra si aici ma refer la triumviratul falimentului din PSD. Eu sper ca PSD sa nu aiba soarta PNTCD si sper pentru fostii mei colegi cat mai curand sa scape de aceasta…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, crede ca nu exista niciun om in Romania, ”oricat de PSD-ist infocat ar fi”, care isi inchipuie ca Viorica Dancila are vreo treaba in SUA, considerand vizita ei total inutila deoarece social-democratii nu au niciun fel de intalnire si nu fac nimic important acolo.