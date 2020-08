Stiri pe aceeasi tema

- Pro Romania leader Victor Ponta maintains that the result of the censure motion that will be voted on Monday has already been negotiated, and even if the party he is running votes in favour of the motion, Prime Minister Ludovic Orban and "the gang" will stay in office."Unfortunately, in Ilfov,…

- Victor Ponta, liderul Pro Romania, sustine ca rezultatul privind moțiunea de cenzura ce urmeaza sa fie votata luni a fost negociat deja si, chiar daca formatiunea pe care o conduce va vota in favoarea acesteia, premierul Ludovic Orban si ”gasca” vor ramane in functii, noteaza Agerpres.”Din pacate, ca…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, sustine ca rezultatul motiunii de cenzura ce urmeaza sa fie votata luni a fost negociat deja si chiar daca formatiunea pe care o conduce va vota in favoarea acesteia, premierul Ludovic Orban si "gasca" vor ramane in functii.

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, se arata sceptic cu privire la rezultatul motiunii de cezura care se va dezbate luni, el acuzand un ”blat” intre PNL si PSD. ”Rezultatul cred ca s-a si scris, s-au numarat si voturile. Nu se intampla nimic maine, ramanem cu Orban”, sustine fostul premier.Citește…

- PNL depune azi la CCR sesizare privind conflictul juridic dintre guvern si parlament pe tema moțiunii de cenzura. Liberalii urmeaza sa depuna astazi o sesizare la CCR, sub forma unui conflict juridic de natura constitutionala intre guvern si parlament, deoarece PSD a depus motiunea de cenzura in vacanta…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, l-a catalogat, intr-o postare pe contul sau de socializare, pe premierul Ludovic Orban drept “mascarici mincinos și ticalos”, dupa ce șeful Executivului a declarat, in...

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, spune ca premierul Ludovic Orban minte ca Marian Vanghelie, fost edil PSD al Sectorului 5.Citește și: SURSE - Excluderi in PSD: primari și consilieri județeni ar fi format un cuib pro-PNL in Ilfov „GARANTEAZA ORBAN = MINCIUNA 100% ! Orban garanteaza…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, marti, la Romania TV, ca pensiile nu vor fi majorate cu 40 la suta din septembrie, iar ministrul Muncii, Violeta Alexandru, "este o victima" a premierului Ludovic Orban pe motiv ca ar fi fost pusa sa spuna ca exista bani prevazuti in buget pentru aceasta…