- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a anuntat sambata ca partidul sau va vota Legea pensiilor propusa de Guvern doar daca maririle propuse intra in vigoare de la 1 ianuarie 2019, urmand sa depuna un amendament in acest sens.

- Liderul Partidului Pro Romania, Victor Ponta, a declarat joi, la Constanta, ca in opinia sa rectificarea bugetara aprobata de Guvern nu va asigura surse de finantare pentru administratiile locale si pentru proiectele locale sau nationale, de investitii si, totodata, va lasa Trezoreria statului fara…

- Liderul Partidului Pro Romania, Victor Ponta, a comentat, joi, rectificarea bugetara propusa de Guvern si a afirmat ca Executivul va lua bani din Trezorerie, ceea ce inseamna ca, in cazul unor situatii de criza, Guvernul va fi in incapacitate de plata. Ponta a mai anuntat ca Romania este tara din…

- Premierul Viorica Dancila a dat joi asigurari ca Romania se va incadra in deficitul bugetar de 3% din PIB impus de Uniunea Europeana si ca deficitul inregistrat in primele sase luni, respectiv aproape 15 miliarde de lei, reflecta cresterile consistente de salarii din educatie si sanatate, dar si cresterea…

- Au muncit decenii la rand, iar acum se bucura de liniste. Vorbim despre persoanele in etate, care au beneficiat de valorizarea pensiilor. Dupa majorare, ei spun ca isi permit sa aiba un trai decent.