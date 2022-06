Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Victor Ponta, condamnat in Romania in 2017 pentru afirmatii defaimatoare la adresa fostului ministru Lucian Isar, a obtinut castig de cauza marti in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), informeaza Agerpres , care citeaza AFP. Romania este obligata sa-i plateasca fostului…

- Fostul premier social-democrat roman Victor Ponta, condamnat in Romania pentru afirmatii defaimatoare la adresa unuia dintre fostii sai ministri, a obtinut castig de cauza marti in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), transmite AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Artistul Tudor Chirila afima, intr-o postare pe Facebook, ca miercuri, cand se sabatoreste Ziua copilului, este inca o zi in care ne prefacem ca plasam copiii in centrul societatii noastre, in conditiile in care actuala generatie are temeri legate de viitor si cand sunt copii care nu au siguranta zilei…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat marti Turcia pentru incalcarea drepturilor omului in cazul detentiei arbitrare a presedintelui filiale turce a Amnesty International, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Fostul premier Victor Ponta a avertizat, joi seara, cu privire la cercul vicios in care se afla Romania pe fondul cresterii nivelului datoriei publice la peste 50% din PIB deoarece tara noastra "nu mai produce nimic", situatie in care este nevoita sa se imprumute la costuri tot mai mari. Fii…

- Fostul președinte al Romaniei a mers la un spital din Capitala deoarece și-ar fi pierdut brusc auzul. Medicii au confirmat ca este vorba despre un atac vascular cerebral (AVC). Intrucat acesta avea și niște complicații la plamani a fost decis transferul in strainatate. Deocamdata informația nu este…

- Traian Basescu ar fi fost dus in aceasta dimineata la o clinica din Paris. Potrivit surselor Realitatea PLUS, ar fi suferit un accident vascular cerebral. S-ar fi prezentat cu tensiune mare la spital, apoi ar fi fost confirmat cu AVC.Informația nu este confirmata oficial pana in acest moment.Fostul…

- Traian Basescu ar fi fost dus in aceasta dimineata la o clinica din Paris. Potrivit surselor Realitatea PLUS, ar fi suferit un accident vascular cerebral. S-ar fi prezentat cu tensiune mare la spital, apoi ar fi fost confirmat cu AVC.Informația nu este confirmata oficial pana in acest moment.Fostul…