Stiri pe aceeasi tema

- Pro Romania nu va vota investirea Guvernului PNL, a precizat Victor Ponta la finalul intalnirii cu Ludovic Orban. "Sa guvernezi fara majoritate si cu cinci partide, ALDE, PMP, UDMR, USR care au interese total diferite si nu se inteleg nici macar pe ceea ce vor sa anunte, va fi foarte dificil,…

- Autor: Petru ROMOȘAN Pe cine nu lasi sa moara nu te lasa sa traiesti. Desi PSD l-ar fi putut demite pe Klaus Iohannis de mai multe ori pentru incalcarea grosolana a Constitutiei Romaniei si pentru alte destule nefacute, pana la urma, Klaus Iohannis, impreuna cu partidul si orbanul sau, e cel care a…

- Joi au loc din nou, negocieri, pentru formarea Guvernului Orban, dupa demiterea Executivului condus de Viorica Dancila. Liderii care se vor afla fata in fata cu premierul desemnat sunt Victor Ponta, Calin Popescu Tariceanu si Kelemen Hunor. Sunt discutii complicate, in conditiile in care Victor Ponta…

- Victor Ponta si Calin Popescu Tariceanu au pozitii diferite la negoicerile pentru viitorul guvern. Intrebat despre tensiunile cu Calin Popescu Tariceanu, Victor Ponta a raspuns ca relațiile sunt ”foarte bune, ne vedem și azi, vorbim tot timpul, mancam sarmale daca trebuie, dar, in același timp, cu…

- In vreme ce USR-ul, prin vocea lui Caramitru Jr., lanseaza ipoteza unei alianțe a PSD-ului cu Pro Romania, Realitatea TV lanseaza o alta ipoteza, aceea ca PSD ar urma sa voteze Guvernul PNL, in defavoarea ALDE și Pro Romania, care ar ramane in ofsaid, ca lecție dupa ce au votat moțiunea de cenzura,…

- Klaus Iohannis ar fi votat de 45,3% dintre românii care ar merge la urne daca duminica viitoare ar avea loc alegeri prezidențiale, potrivit unui sondaj IMAS realizat la comanda Europa FM. Pe locul al doilea în opțiunile exprimate de respondenți este Mircea Diaconu, care ar lua 16,6% din…

- Conform unui sondaj Socio Data, Klaus Iohannis ar obține 40% din voturi in primul tur. Bataie mare este pentru locul al doilea, al carui ocupant ar ajunge alaturi de candidatul PNL in turul al doilea al alegerilor prezidentiale. Viorica Dancila, prezidentiabilului PSD, este intr-o ușoara creștere…

- De departe cea mai spectaculoasa intrare in cursa electorala pentru presedintie a avut-o Kelemen Hunor: pe trotineta. Este un mod de a se face vizibil, dar si o luare in raspar a competitiei pentru fotoliul de la Cotroceni. Este bine spus „fotoliu” pentru ca oaspetele invitat sa locuiasca la Controceni…