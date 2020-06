Victor Ponta, liderul Pro Romania, acuza puterea politica de dorinta de a prelungi starea de alerta doar pentru Guvernul Orban s-ar teme de o motiune de cenzura si ar dori sa faca afaceri cu masti de protectie. Ponta nu sustine mentinerea starii de urgenta pe intreg teritoriul national. "Dvs. ati inteles de la Presedintele Iohannis de ce mai vrea sa prelungeasca starea de alerta in toata tara ? daca vrea intr-o localitate sau judet in care sunt multe cazuri Guvernul nu are nevoie de aprobarea ! Vrea cumva sa plateasca pensiile si alocatiile? Vrea sa ajute firmele romanesti, industria alimentara…