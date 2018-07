Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, spune ca asa-zisa sesiune extraordinara a Parlamentului este ”o perdea de fum”, iar Guvernul Dancila rezolva toate problemele personale ale lui Liviu Dragnea prin ordonante de urgenta. Ponta precizeaza ca va participa la sedinta de vot final de la Camera Deputatilor…

- "Sica Mandolina la “un pas” sa devina prim-ministru ! Dupa sapte zile in care de trei ori pe zi ne explica pe toate televiziunile faptul ca are negocieri sofisticate cu UDMR, ALDE, fractiuni din PSD, minoritati sau cu smenarul politic Victor Ponta, astazi am vazut rezultatul. Ne-au lipsit…

- UDMR a decis sa nu stea in sala la votul moțiunii de cenzura impotriva Guvernului Dancila. Astfel, parlamentarii Uniunii au decis, in urma unei ședințe a grupurilor reunite din Camera Deputaților și Senat, sa nu se poziționeze nici de partea Puterii și nici de partea Opoziției, in acest demers. Opoziția…

- Moțiunea de cenzura anunțata de Opoziție are șanse minime de izbanda, cel puțin matematic, in condițiile in care liderii PSD și ALDE, Liviu Dragnea și Calin Popescu-Tariceanu și-au securizat majoritatea de care dispun in Parlament, scrie Mediafax.Trecerea a cinci deputați PSD in formațiunea…

- Daniel Constantin, ironie la adresa premierului Dancila: ”Orice om ii este teama sa depașeasca timpul alocat”, a comentat, luni, fostul copreședinte al ALDE, la evenimentul de lansare a platformei politice a noului partid, ProRomania. ”I-am promis lui Victor Ponta ca voi fi foarte scurt. Aveam multe…

- Fostul premier Victor Ponta susține ca noul scandal generat de plangerea penala depusa de Ludovic Orban impotriva Vioricai Dancila seamana foarte mult cu ceea ce s-a intamplat in 2015, cand a fost debarcat el. Ponta ii cere lui Iohannis sa nu se foloseasca de dosare penale pentru a schimba Guvernul…

- Ponta anunța ca va conduce ProRomania, dupa ce a fost achitat de instanța. Fostul premier a spus ca este pregatit sa iși asume un rol de coordonare, dupa ce a scapat de dosarul Turcești -Rovinari. El a mai spus ca urmeaza lansarea partidului care va avea 10-12 parlamentari și mai mulți primari. Ponta…