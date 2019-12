Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro Romania Victor Ponta reacționeaza dupa ce premierul Ludovic Orban și-a publicat declarația de avere, care a starnit controverse din cauza venitului de 3100 de lei incasat pe luna. Ponta amintește de un episod din 2014, cand Orban a depus o plangere penala contra lui pentru nereguli in…

- Administratorii site-ului Guvernului se joaca cu declarația de avere a premierului Ludovic Orban. La nicio o zi dupa ce șeful Guvernului și-a postat documentul, din care reieșea ca este sarac lipit pamantului,...

- Dupa o lunga perioada in care l-a criticat dur pe Victor Ponta, Mihai Tudose a parasit partidul fondat de fostul premier. Tudose l-a acuzat in mai multe randuri pe Victor Ponta ca are scoala lui Dragnea si ca se poarta ca un lider unic. „Sa plece”, i-a cerut Ponta in mai multe randuri si l-a acuzat…

- Momente tensionate la Pro Romania, dupa ce Mihai Tudose a declarat in exclusivitate pentru ȘTIRIPESURSE.RO ca guvenrul Ludovic Orban trebuie susținut. Liderul partidului, Victor Ponta, anunța imediat ca parlamentarii care vor vota noul guvern vor fi excluși din partid. De cealalta parte, prim-vicepreședintele…

- Victor Ponta, susține ca intreaga campanie prezidențiala este un blat intre Viorica Dancila și Klaus Iohannis. Liderul Pro Romania considera ca toate jocurile sunt facute pentru ca Iohannis sa caștige...

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, miercuri,ca dupa votul din Parlament – unde a fost respinsa ordinea de zi a sedintei si nu s-a mai citit motiune – intrebarea nu mai este daca trece sau nu motiunea de cenzura. Ponta afirma ca e bine sa fie adoptata joia viitoare motiunea, intrucat vineri…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca negociaza cu parlamentari PSD pentru a vota la moțiunea de cenzura, dar deocamdata nu are nicio garanție.Citește și: Rareș Bogdan arunca in aer scena politica: Eu nu pot sa stau la masa cu Tariceanu și Tudose/ VIDEO ”Nu ascund faptul ca discut…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, ii lanseaza marea provocare premierului Viorica Dancila și o invita in Parlament pentru a cere un vot de incredere pentru Guvern. Ponta ii transmite Vioricai Dancila sa mai vada pana atunci ce parlamentari mai poate cumpara.Citește și: Moțiunea de cenzura,…