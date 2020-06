Președintele PRO Romania, Victor Ponta, a anunțat, luni seara, la Romania TV, ca va protesta in fața Guvernului daca se va vota prelungirea starii de alerta. "Ma duc eu sa protestez. Și singur, daca e cazul. Ma duc cu prieteni care platesc taxe. Daca se voteaza starea de alerta, ma duc sa protestez. Toți parlamentarii vor vota impotriva starii de alerta. Cea mai buna veste am primit-o de la domnul Ciolacu, care spune ca PSD nu va mai vota prelungirea. Daca am crescut in sonadaje, inseamna ca am facut bine in opoziție. Peneliștilor nu le e frica, ca nu-i ia DNA. Daca era doamna Dancila cu un pahar…