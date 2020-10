Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a sustinut, joi, ca presedintele Klaus Iohannis nu va promulga legea care da dreptul Parlamentului sa stabileasca data alegerilor parlamentare si nu va respecta decizia Curtii Constitutionale, apreciind ca vor fi alegeri in 6 decembrie. El a propus introducerea a doua amendamente in aceasta lege, unul ca parlamentarii sa nu-si mai incaseze salariile de cand le expira mandatul si pana cand vor avea loc alegerile, iar altul ca Parlamentul sa nu mai ia, pe aceasta perioada, decizii cu impact fiscal. "Vazand ca dupa campania electorala de la sub 1.000 de cazuri…