Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Victor Ponta a comentat, joi seara, la Constanta, Legea offshire afirmad ca Romania nu va scoate niciun metru cub de gaz si nu va incasa redeventa, acesta fiind rezultatul demersului unui “grup de infractori” care are puterea si care a dorit sa foloseasca tema resurselor naturale ale…

- Victor Ponta a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca, in ciuda adoptarii Legii offshore, in Romania nu se va face nicio investitie. “Dupa tot circul si situatia fara precedent pe care am trait-o in ultimele luni si anume Guvernul propune o lege, Senatul adopta acea lege cu voturile…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a sustinut joi, la Constanta, ca modul in care coalitia de guvernare a votat Legea offshore, pentru exploatarea resurselor naturale ale Romaniei din platoul continental al Marii Negre, denota satisfacerea intereselor unui grup in detrimentul necesitatilor statului…

- "Consideram ca legea supusa reexaminarii se impune a fi reanalizata de Parlament din perspectiva stabilitatii si predictibilitatii pe termen lung a cadrului legal aplicabil acestui sector si pentru evitarea potentialelor efecte negative. Totodata, apreciem ca prevederile legii supuse reexaminarii…

- Mai jos, comunicatul remis, joi, de Presedintie: Legea privind unele masuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de catre titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore vizeaza procedura aplicabila autorizarii lucrarilor și a lucrarilor la sonde,…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, reacționeaza dupa ce Legea de infiintare a Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii a fost declarata neconstitutionala, spunand ca CCR a oprit pentru moment cel puțin cel mai mare jaf din avuția Romaniei.„Curtea Constitutionala a oprit ( pentru moment…

- Deputatul independent Remus Borza a facut vineri, pe situl sau de internet, o analiza a legii offhsore, dupa cum a fost aceasta adoptata de Camera Deputaților. Ce spune deputatul in analiza sa ”Legea offshore – cine castiga si cine pierde”. ”Legea offshore pentru exploatarea gazelor naturale din Marea…

- Legea offshore pentru exploatarea gazelor naturale din Marea Neagra a fost adoptata luni, tarziu in noapte, intr-o varianta din care nu rezulta cati bani va aduce aceasta resursa Romaniei si care nemultumeste companiile petroliere.