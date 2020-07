Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca proiectul de lege privind carantinarea și izolarea persoanelor și bunurilor are o mulțime de probleme și trebuie discutat și modificat serios in Parlament. In același timp, Tariceanu se teme de o ințelegere subterana, care va face proiectul sa treaca…

- Avocatul Poporului, Renate Weber (ALDE), a atacat joi la Curtea Constituționala legea adoptata ieri de Camera Deputaților privind impozitarea cu pana la 85% a tuturor pensiilor speciale din Romania, intrucat i-ar discrimina pe beneficiari, scrie G4media. ”Este vorba de o impozitare, chiar daca legea…

- Partidul Social Democrat solicita Guvernului si presedintelui Klaus Iohannis sa le dovedeasca mai intai romanilor ca starea de alerta nu este “doar un paravan pentru derularea afacerilor de partid” si sa prezinte Parlamentului studiile epidemiologice care sa ateste fara dubiu necesitatea prelungirii…

- Un proiect de lege elaborat de un grup de lucru din cadrul Jandarmeriei Romane aduce modificari cadrului legal privind desfașurarea de manifestații publice. Proiectul de lege a fost elaborat de Grupul de Lucru din cadrul Jandarmeriei Romane și definitivat in 27 mai. Urmeaza ca draftul de lege sa ajunga…

- Camera Deputatilor a modificat, miercuri, Ordonanta de urgenta a Guvernului 43/2020, stabilind extinderea categoriilor de persoane care vor beneficia de acordarea stimulentului de risc de infectare cu COVID, de 2.500 de lei brut pe luna, cu personalul din domeniul asistentei sociale si comunitare, din…

- Senatul a adoptat marti, o propunere legislativa care prevede acordarea de masti de protectie, gratuit, fiecarui cetatean roman, pentru a se proteja de noul coronavirus. Legea a fost inițiata de deputați PSD și Pro Romania și trebuie aprobata de Camera Deputaților. Guvernul anunțase o inițiativa similara,…

- Marcel Ciolacu a reactionat, in cadrul unui interviu acordat Dcnews, cu privire la scandalul autonomiei Tinutului Secuiesc. "Este o tema cretina, mincinoasa care a creat un conflict interetnic. Este un fake news pentru a acoperi incapacitatea Guvernului. Nu am crezut ca in 2020 un presedinte…

- Proiectul prin care Tinutul Secuiesc devine regiune autonoma cu personalitate juridica in Romania a trecut, tacit, de Camera Deputaților. Conform inițiativei legislative, limbile maghiara si romana vor fi folosite in institutiile publice de cetatenii domiciliati in Tinut. Guvernul nu susține adoptarea…