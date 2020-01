Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, afirma ca Autostrada Comarnic-Brasov nu va fi finalizata in urmatorii sase ani, el acuzand Guvernul Orban ca a anulat toate procedurile intreprinse pana acum in vederea pregatirii demararii lucrarilor.

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, afirma ca Autostrada Comarnic-Brasov nu va fi finalizata in urmatorii sase ani, el acuzand Guvernul Orban ca a anulat toate procedurile intreprinse pana acum in vederea pregatirii demararii lucrarilor. "Balbe + minciuni + date false + incompetenta + ticalosie.…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, afirma ca Autostrada Comarnic-Brasov nu va fi finalizata in urmatorii sase ani, el acuzand Guvernul Orban ca a anulat toate procedurile intreprinse pana acum in vederea pregatirii demararii lucrarilor. "Balbe + minciuni + date false + incompetenta + ticalosie. Nu…

- Victor Ponta sustine ca Guvernul Orban, prin deciziile luate in cele aproape trei luni de guvernare, a amanat din nou posibilitatea inaugurarii autostrazilor care sa lege Bucurestiul de Transilvania si Moldova. Liderul Pro Romania afirma ca exista persoane care fac tot posibilul pentru a bloca acest…

- Europarlamentarul Mihai Tudose a demisionat din Pro Romania aratand ca este in total dezacord cu liderii partidului. Liderul Pro Romania, Victor Ponta, arata intreg partidul a decis sa nu susțina Guvernul Orban, in timp ce Tudose a mers pe cont propriu și a susținut PNL.Citește și: BREAKING…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat joi ca este "destul de dezamagit de cum a inceput noul guvern", in conditiile in care se mareste deficitul si se iau imprumuturi, iar banii nu sunt alocati spre educatie si sanatate. "Sunt destul de dezamagit de cum a inceput noul guvern. Eu cred ca am…

- Un grup de parlamentari Pro Romania vrea sa voteze pentru Guvernul condus de Ludovic Orban. Liderul Pro Romania l-a acuzat, luni, pe fostul premier Mihai Tudose de tradare, afirmand ca acesta este „negociatorul" cu PNL. „Eram convins ca Victor Ponta nu va vota pentru investirea guvernului…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, are o reacție incendiara, dupa ce europarlamentarul Pro Romania, Mihai Tudose, a declarat, pentru STIRIPESURSE.RO, ca ar trebui votat Guvernul Orban. Ponta susține ca Tudose a negociat, in weekend, cu PNL și saptamana trecuta cu PSD pentru o revenire in partid și…