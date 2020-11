Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Victor Ponta a raspuns joi, la Adevarul Live, acuzației potrivit careia mesajul de adio pentru legendarul fotbalist Diego Maradona postat pe contul sau de Twitter a fost copiat de la fostul mare fotbalist englez, Gary Lineker.Liderul Pro Romania a explicat ca nu el a scris mesajul respectiv,…

- De la moartea lui Freddie Mercury au trecut deja 29 de ani (n.r. pe 24 noiembrie), iar dispariția sa este regretata și în prezent. Trupa Queen a postat pe contul personal de Instagram o fotografie unicat, realizata în anul 1981, la unul dintre cele cinci concerte pe care formația le-a susținut…

- Gheorghe Hagi, „regele fotbalului romanesc”, a lasat un mesaj pe Facebook dupa moartea lui Diego Armando Maradona, unul din cei mai iubiți și importanți jucatori de fotbal din istorie. „Este o zi de doliu pentru fotbal și pentru intreaga omenire. Simt o tristețe fara margini la moartea unui geniu care,…

- Papa Francisc își aduce aminte de legenda fotbalului și compatriotul sau argentinian Diego Maradona cu afecțiune și se roaga pentru el, a spus miercuri Vaticanul, relateaza Reuters. Maradona, care a murit miercuri în casa sa din Argentina în urma unui infarct, s-a întâlnit…

- Diego Armando Maradona a marcat multe goluri in cariera lui, insa doua dintre ele au locul lor in istorie, adanc intiparite. La Cupa Mondiala din Mexic, Argentina a jucat in sferturi cu Anglia, la 22 iunie 1986, potrivit news.ro. Citește și: Ministrul Finanțelor a facut anunțul: Am…

- Diego Armando Maradona a murit, miercuri, la varsta de 60 de ani, ca urmare a unui stop cardiorespirator.Intr-un interviu acordat pentru France Football, vineri, 30 octombrie, zi in care a implinit 60 de ani, Diego Armando Maradona le-a dezvaluit jurnaliștilor francezi ce și-ar dori cel mai mult cu…

- Diego Armando Maradona a murit, miercuri, la varsta de 60 de ani, iar vestea l-a devastat pe Lionel Messi, care a transmis un mesaj emoționant, conform gsp.ro. „O zi foarte trista pentru toți argentinienii și pentru fotbal. Ne parasește, dar nu pleaca, pentru ca Diego este etern. Pastrez toate momentele…

- Cel mai înalțator moment al carierei l-a trait în 1986, atunci când a adus trofeul Cupei Mondiale în Argentina. Pentru el, tricoul alb-albastru însemna tot, iar compatrioții l-au divinizat mereu. A parasit scena vieții la 60 de ani, iar Argentina este în doliu...Maradona…