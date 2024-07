Stiri pe aceeasi tema

- Inceperea zilei cu un mic-dejun sanatos, bogat in proteine, este esențiala pentru pierderea in greutate și bunastarea generala. Un antrenor de fitness a dezvaluit cum a reușit sa piarda 40 de kilograme cu un mic dejun cu „conținut scazut de calorii”.

- TRUCURI… Luna iunie este importanta pentru gradinarii care produc roșii. Secretul unor roșii dulci, gustoase și sanatoase, precum cele folosite de bucatarii greci, in celebrele salate cu branza de capra o sa il dezvaluim mai jos. De asemenea, veți afla de ce crapa roșiile, de ce unele dintre ele au…

- Italienii ne trimit acasa un hoț care a facut ravagii in peninsula. „Specializat” in furturi de cablu, Constantin Vartosu a facut parte dintr-o banda care a comis zeci de fapte, pagubele provocate depașind 400.000 de euro. Hoțului i s-a infundat atunci cand a schimbat macazul, furand un set de chei…

- Incident șocant pe un aeroport din capitala Indoneziei. Un barbat a cazut dintr-un avion, dupa ce echipajul de la sol a mutat scara de imbarcare. In videoclipul postat pe internet se vede cum barbatul sta cateva secunde in ușa deschisa a aeronavei, dupa care vrea sa coboare. Exact in acel moment, doi…

- Este haos pe Aeroportul din Cluj-Napoca, unde zeci de oameni sunt revoltați pentru ca au pierdut zborul spre Paris din cauza scannerelor de securitate care s-au defectat. Problemele au aparut inainte de imbarcare exact intr-o zona recent modernizata. Defecțiunea s-a produs din cauza suprasolicitarii…

- FINAL INCINS… Batalia pentru salvarea de la retrogradare e mai aprinsa ca niciodata și se da pana in ultima etapa a Ligii 4. Speranța Dranceni e ca și retrogradata, alte patru formații luptand pentru evitarea barajului și a retrogradarii directe. Inaintea etapei cu numarul 20, care se va disputa duminica,…

- Vremea s-a incalzit, iar ce modalitate mai buna de a ne racori intr-o zi calduroasa de vara decat consumarea unei inghețate delicioase. Daca incercați sa slabiți, exista o inghețata care are foarte puține calorii. Inghețata pe care o poți consuma daca ești la dieta Nu exista congelator in care sa nu…

- SANATATE DIN FRUNZE…Cimbrul este o planta robusta, tufoasa, cu frunze verzi-cenusii, ce are un parfum si un gust intens. Este o planta aromatica folosita frecvent in bucataria romaneasca pentru a da savoare multor preparate, de la ciorbe si tocanite, pana la fripturi sau saramuri de peste. Cimbrul este…