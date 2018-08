Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele iranian, Hassan Rouhami, a declarat marti ca retragerea SUA din acordul nuclear este „ilegala” si ca Europa trebuie sa salveze acordul, scrie Reuters. „Dupa retragerea ilegala a Statelor Unite din acordul nuclear, mingea este in terenul Europei acum”, a afirmat Rouhani in timpul unei intalniri…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat luni ca este dispus sa se intalneasca cu conducerea Iranului, fara preconditii, „oricand vor”, schimbandu-si discursul fata de amenintarile de saptamana trecuta, scrie CNN. „In mod clar m-as intalni cu Iranul daca doresc sa ne intalnim. Cred ca vor ajunge…

- Un expert in petrol a facut o prognoza sumbra pentru anul 2020, atunci cand, potrivit lui, prețul petrolului ar putea crește pana la 200 de dolari per baril. Din analiza facuta Philip K. Verleger, expert in petrol si marfuri la firma de consultanta americana The Brattle Group, reiese ca prețul petrolului…

- Valoarea productiei agricole din Romania a crescut anul trecut, fata de anul precedent, cu 12,5%, pana la 78,5 miliarde lei (17,2 miliarde euro), datorita avansului inregistrat de valoarea productiei vegetale, potrivit datelor semidefinitive publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).…

- In loc sa crediteze economia privata, ajutand la creșterea acesteia, bancile comerciale au ajuns principalul creditor al statului, acoperindu-i, prin imprumuturile acordate, deficitul bugetar. Volumul creditului guvernamental a crescut de circa 10 ori in ultimii 10 ani, iar ponderea in totalul plasamentelor…

- Teheranul a anuntat marti ca a declansat un plan care sa conduca la o crestere a capacitatii sale de a imbogati uraniu, amplificand astfel presiunile asupra europenilor, care incearca sa salveze acordul international in dosarul nuclear iranian, relateaza AFP.Potrivit vicepresedintelui Ali…

