- Crestinii ortodocsi si greco-catolici fac ultimele pregatiri pentru sarbatoarea de Paste din acest an. Cei care lasa totul pe ultima suta de metri trebuie insa sa tina cont de programul magazinelor si hipermarketurilor, din aceasta perioada. Restricțiile vor fi mai blande in seara de Inviere, potrivit…

- Pomul pomenilor, cunoscut in Zona sub denumirea de 'pomnisoare', care este sfintit in bisericile de pe Valea Muresului Superior inainte de Paste, in amintirea mortilor, insa si pentru sanatatea celor vii, este pregatit dupa reguli foarte stricte de catre femei, care trebuie sa urmeze un ritual de…

- Crestinii serbeaza astazi, 25 aprilie, Floriile sau Duminica Stalparilor, care marcheaza intrarea triumfala a lui Iisus Hristos in Ierusalim. Sarbatoarea Floriilor este una dintre cele mai importante din an si deschide perioada sarbatorilor de Paste. Slujba de Florii va fi oficiata, duminica, la Altarul…

- Prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani arata ca vremea rece va continua sa domine in urmatoarea perioada in majoritatea regiunilor tarii iar precipitatiile vor fi, si ele, prezente. In primele doua saptamani, temperaturile vor fi mai scazute decat cele obișnuite pentru aceasta perioada, mai…

- Un maraton de vaccinare de trei zile si trei nopti este pregatit pentru sfarsitul saptamanii viitoare la Timisoara. In perioada 23-25 aprilie, sute de medici, asistente si studenti de la Universitatea de Medicina din oras vor participa voluntar la evenimentul organizat la Centrul Regional de Afaceri.…

- Creatoarea populara Anna Farkas a prezentat, marti, la Muzeul Etnografic "Anton Badea" din Reghin o tehnica maghiara de incondeiat oua, specifica Vaii Nirajului, care consta in imprimarea pe ouale de Paste a unor simboluri vegetale, geometrice, fitomorfe, zoomorfe sau religioase. "Creatoarea populara…

- Premierul Florin Citu, secretarul de stat in MAI Raed Arafat, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu si coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19 Valeriu Gheorghita s-au intalnit joi la Palatul Victora, cu reprezentantii cultelor religioase din Romania si cu cei ai Secretariatului…