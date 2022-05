Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei italiene de fotbal AC Milan, Stefano Pioli, a declarat, sambata, ca nu s-a uitat la victoria rivalei sale in lupta pentru titlu, Inter Milano (4-2 cu Empoli), vineri in etapa a 36-a, preferand sa urmareasca meciul noului "fenomen" al tenisului Carlos Alcaraz, relateaza AFP, potrivit…

- Tehnicianul campioanei a criticat din nou regulamentul din Liga 1, la finalul partidei cu Farul, caștigata cu 1-0. Antrenorul CFR Cluj s-a declarat inca o data nemulțumit de faptul ca punctele s-au injumatațit la finalului sezonului regulat și ca in acest moment avantajul fața de FCSB nu-i asigura matematic…

- Dusan Uhrin, antrenorul lui Dinamo, a comentat victoria categorica a echipei sale in fața Academicii Clinceni, scor 5-1. In meciul cu ilfovenii, Dinamo a reușit cel mai rasunator succes in Liga 1 in ultimii 9 ani, iar Dusan Uhrin s-a declarat mulțumit de elevii sai. Totodata, antrenorul alb-roșiilor…

- Patrick Mouratoglou, prima reacție dupa victoria Simonei Halep la Madrid. Romanca s-a impus lejer, scor 6-2, 6-3, in fața chinezoaicei Shuai Zhang (33 de ani, 39 WTA), in primul tur al competiției dotate cu premii totale de 6.575.560 de euro. Partida a reprezentat și debutul oficial al colaborarii…

- Ionuț Badea, antrenorul echipei UTA Arad, s-a declarat bucuros dupa victoria cu Chindia Targoviște, dar a avut cuvinte de lauda la adresa trupei lui Emil Sandoi. Meciul dintre UTA Arad și Chindia Targoviște s-a disputat sambata, in cadrul etapei a șasea din play-out-ul Ligii 1, pe Stadionul „Francisc…

- CHINDIA - DINAMO 0-2. Elevii lui Dusan Uhrin jr. n-au evoluat stralucit, dar au știut sa sufere și s-au apropiat la 6 puncte de locul care asigura salvarea directa de la retrogradare. Din cele cinci victorii obținute in acest sezon, doua au fost obținute de roș-albi impotriva targoviștenilor. Dupa…

- Universitatea Craiova vrea sa reia seria rezultatelor pozitive, dupa sincopa de la Voluntari. Alb-albastrii ignora problemele medicale cu care s-au confruntat zilele trecute si cred ca pot sa o incurce pe FCSB chiar la Bucuresti. Derbiul etapei a 3-a din play-off-ul Ligii 1 este programat duminica,…

- In etapa a 18-a a Ligii a 2-a de fotbal, FC Brașov va intalni, pe Stadionul Tineretului, sambata, de la ora 11.00, pe Metaloglobus București. lfovenii mai au doar șanse matematice la calificarea in play-off, aceștia fiind la șase puncte de ultimul loc care asigura prezența acolo. Metaloglobus este pe…