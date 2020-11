Stiri pe aceeasi tema

- MINORA PLECATA VOLUNTAR DE LA DOMICILIU, DEPISTATA DE POLIȚIȘTI Ieri, 29 octombrie a.c., in jurul orei 17.46, prin SNUAU 112, o femeie de 52 de ani, domiciliata in municipiul Focșani, a sesizat poliția cu privire la faptul ca, in aceeași zi, nepoata sa minora, in varsta de 15 ani, a plecat de la domiciliu…

- Luni, 19 octombrie a.c., ora 12.21, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Gugești au fost sesizați de catre o femeie, din județul Neamț cu privire la faptul ca fiica sa, o minora, in varsta de 15 ani, din județul Neamț se afla pe raza comunei Chiojdeni la domiciliul unui tanar și este impiedicata sa revina…

- In fiecare an, in prima zi a lunii octombrie, ne gandim cu precadere la seniorii noștri, fie ca sunt parte din familie, fie ca sunt parte din comunitate. Astazi am mers la familia Mihalcea unde am avut placerea de a-l premia pe domnul Ion Mihalcea, fost revizor șef, pentru implinirea venerabilei varste…

- A fost o zi speciala, ieri, la Liceul cu Program Sportiv Focșani. Campionii U 18, singura echipa de baschet campioana din istoria școlii, au prezentat trofeul și s-au prezentat in fața celor care le sunt profesori celor mai mulți dintre ei. Asistența a putut și vada – nu doar in meciuri – și pe cei…

- Preocuparea mea de baza a fost aceea de a asfalta cat mai multe strazi! Am reușit sa asfaltam aproximativ 100 de strazi din municipiu. Am modernizat instalațiile de asfalt ale companiei CUP Salubritate pentru a putea asfalta intr-un ritm susținut. Am achiziționat un utilaj de turnat asfalt cu care am…

- La data 9 septembrie a.c., ora 12.00, polițiștii din cadrul Secției 10 Poliție Rurala Panciu au fost sesizați de o femeie din comuna Movilița, prin apel 112, cu privire la faptul ca fiica sa de 37 de ani, ar fi plecat voluntar de la locuința și nu a mai revenit. In urma activitatilor si a […] Articolul…

- Presedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, a afirmat ca trebuie intrebati copiii cum considera ca ar fi potrivit sa inceapa scoala, in clasa sau online, sustinand ca parintii sunt ingroziti de „lipsa de solutii si de riscul ca incompetenta sa amaneteze viitorul copiilor”. „Scoala in clasa…