Pompierul Iulian Rotariu din Botosani a castigat ultramaratonul “Ultra Africa Race” Mozambic, parcurgand 220 de kilometri, in cinci etape. Ultramatatonul “Ultra Africa Race” s- a desfasurat in perioada 10-14 noiembrie, intre provinciile Gaza si Inhambane din sudul Mozambicului, si a aliniat la start 16 dintre cei mai buni alergatori de ultramaraton extrem din lume. Iulian Rotariu este primul si singurul roman care a participat la aceasta cursa. Concurentii au avut de parcurs 220 de kilometri in cinci etape, urmand itinerariul marcat de organizatori. A fost o cursa autosustinuta, participantii…