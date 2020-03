Stiri pe aceeasi tema

- Pompierul Iulian Rotariu de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta din Botosani va participa, in perioada 9-12 martie, la ultra-maratonul "The Ultra Asia Race", care se va desfasura in Vietnam. Acesta va alerga, alaturi de alti 19 ultra-maratonisti din lume, pe o distanta de 160 de kilometri, care…

- Cabinetul stomatologic al ASSMB (din Caminul Kogalniceanu, Facultatea de Drept) a deschis astazi un dulap inchis de 20 de ani, in care nu știau ce se afla, prin ruperea lacatului. S-au gasit in dulap 8 kilograme de mercur, dintre care o parte din sticle sparte. Pana la acest moment, nu se știe daca…

- Zece localitati din judetul Constanta sunt in continuare fara electricitate si, cu exceptia a doua drumuri judetene, toate soselele au fost deschise circulatiei rutiere, a informat, vineri, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta 'Dobrogea'.

- Traficul rutier pe drumul national Tulcea-limita de judet Constanta a fost reluat, joi dupa-amiaza, pentru autovehiculele de pana la 7,5 tone, potrivit Agerpres.Decizia a fost luata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta avand in vedere codul galben emis de meteorologi, precum si…

- Alerta la Borsa. Incendiu pe strada Borcutului. O casa a luat foc! Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Gheorghe Pop de Basesti” al judetului Maramures a anuntat ca la Borsa, pe strada Borcutului a izbucnit un incendiu. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE ANTALYA 2020-PLECARE…

- anarul dat disparut joi seara in raul Olt, la Falcoiu, a fost gasit inecat si a fost adus la mal de catre echipa de scafandri de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, potrivit purtatorului de cuvant al institutiei Alin Basasteanu potrivit Agerpres. Barbatul era in stop cardio respirator…