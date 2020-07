Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri din Sibiu au pus pe picioare, in premiera in Romania, o afacere inedita in agricultura: peleți de ingrașamant eco din lana de oaie. Lana se recolteaza de la oi fara a le face vreun rau acestora, fiind crescute cu mare grija in munții Carpați, potrivit Mediafax.Marius Laabs și Lioara…

- Liderul interimar al PSD ameninta Guvernul cu motiune de cenzura, dupa decizia Curtii Constitutionale, care obliga Executivul sa dubleze alocatiile pentru copii. "Am un singur mesaj pentru Iohannis și Orban: nu dublați alocațiile, va maturam guvernarea! Sunteți un pericol pentru viitorul țarii. Președintele…

- Dupa Dictatul de la Viena, in care Romania cedeaza aproape jumatate din teritoriul Transilvaniei, armata ungara trece la atrocitați de nedescris la adresa populației romanești. La Traznea, groful Ferencz Bay da ordin sa fie uciși 93 de oameni, printre care copilași și femei. Fuge in 1944. Castelul sau…

- Procurorii au stabilit ca tanarul din Resita, in varsta de 29 de ani, gasit carbonizat in urma unui incendiu luni dimineața, a fost batut in mod repetat de doi adolescenți, de 16 si 17 ani. Ca sa iși acopere urmele, baieții, ajutați și de un copil de 12 ani, au transportat victima la o baraca, […] Source

- Un cetatean roman a fost retinut pentru omor din culpa in Italia dupa ce a provocat un grav accident, in urma caruia, si-a pierdut doi copii si parintii. Potrivit marturiei acestuia, el conducea continuu de 30 de ore, incercand sa ajunga in Toscana din Romania.

- Fostul ministru al Sanatații, Nicolae Banicioiu, a scris, pe Facebook, despre un proiect care a dus la salvarea multor vieți."Un proiect pe care l-am sustinut si care a continuat salvand multe vieti ! In total peste 1000 de copii! In perioada pandemiei dr Yousef a ramas in Romania si…

- Libris.ro, cea mai mare librarie online din Romania, a inregistrat in perioada starii de urgența (15 martie -15 mai 2020) vanzari cu 81% mai mari la carțile pentru copii, in timp ce vanzarile de jocuri au crescut cu 66%. Creșterea raportata la aceeași perioada din 2019 a fost uniforma pe toate categoriile…

- Andreea Ignat, o cunoscuta cantareata si coregraf, este cea care a dat viata visului numit Estrada Studio, o scoala de dans care a castigat in cei 11 ani de existenta peste 100 de trofee nationale si internationale la dansuri moderne si contemporane, folclor national si international, jazz dance, dansuri…