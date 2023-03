Avram Mihai, din cadrul Detașamentului de Pompieri Alba Iulia, a reușit sa ocupe din nou prima treapta a podiumului, la categoria de 100 kilograme, +35 ani. Acesta a obținut Locul I, pentru al doilea an consecutiv, menținandu–și astfel titlul de campion național la judo și locul II cu echipa IGSU – Inspectoratul General pentru Situații […] The post Pompierul albaiulian Mihai Avram iși pastreaza titlul de campion național la judo al Ministerului Afacerilor Interne first appeared on albaiuliainfo.ro .