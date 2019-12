Pompierii vasluieni, pusi pe drumuri din cauza unei afumatori ALARMATI… Mai multi politisti si pompieri din Vaslui au fost mobilizati dupa ce proprietarul unei locuinte din localitatea Bacaoani a reclamat faptul ca i-a luat foc o anexa. Odata ajunsi la fata locului, salvatorii au identificat sursa incendiului: o afumatoare defecta. “Detasamentul de pompieri Vaslui a intervenit in localitatea Bacaoani, comuna Muntenii de Jos, pentru [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

