Pompierii timișeni: 32.740 de misiuni, în 2022 Pompierii timișeni s-au reunit pentru evaluarea activitații din anul anterior, analiza situației actuale, dar și planificarea obiectivelor pentru anul 2023. Ținta anului 2022 a fost atinsa: salvatorii din cadrul celor 7 subunitați de intervenție au fost la datorie și au asigurat raspunsul prompt și eficient la solicitarile cetațenilor. Acordarea primului ajutor medical, descarcerarea, stingerea incendiilor, cautarea-salvarea sau deblocarea persoanelor și animalelor din medii ostile vieții reprezinta doar cateva exemple dintre cele ???????????????????? ????????????????????????????… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

Sursa articol si foto: lugojexpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CARAȘ-SEVERIN – Aproape 7000 de intervenții in situații de urgența au fost inregistrate anul trecut, in județ. In medie, salvatorii carașeni au intervenit in 19 situații de urgența pe zi, numarul acestor evenimente crescand, in 2022, cu aproape 900 fața de 2021. A crescut și numarul incendiilor, dar…

- Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „UNIREA” a județului Alba au gestionat in ultimele trei zile peste 90 misiuni, dupa cum urmeaza: 57 cazuri SMURD, pentru acordarea primului ajutor și transportarea la spital a persoanelor ranite ori cu probleme medicale grave …

- Comunicat ISU: In prima luna a acestui an, echipajele de salvatori din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Vasile Goldiș” al județului Arad, cu mijloace... The post Mereu la datorie! Pompierii aradeni au participat la peste o mie de misiuni in luna ianuarie appeared first on Special Arad…

- In perioada 06 08.01.2023, pompierii militari au executat 162 misiuni.Echipajele SMURD au intervenit in 140 situatii pentru acordarea primului ajutor si transportarea la unitatile sanitare a persoanelor cu afectiuni medicale., informeaza ISU Dobrogea. Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru…

- Pompierii militari au actionat, in ultimele 24 de ore 28.12.2022 , pentru stingerea celor 69 de incendii si in peste 170 de alte misiuni derulate in sprijinul comunitatilorAstfel, salvatorii din intreaga tara au intervenit pentru stingerea incendiilor, acordarea de prim ajutor, descarcerarea, deblocarea…

- CARAȘ-SEVERIN – Cele mai multe dintre ele au vizat acordarea de prim ajutor calificat și supravegherea secțiilor ATI, fiind inregistrate un incendiu la o magazie, unul la un autoturism și o misiune de salvare de animale! In cele trei zile ale sfarșitului de saptamana, salvatorii carașeni au derulat…

- Marți, 6 decembrie, pompierii au participat la 1.300 de misiuni in Romania. In doar 24 de ore, pompierii au fost solicitați sa intervina la 140 de misiuni de salvare in județul Cluj. Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a declarat ca 6 decembrie 2022 a fost o zi grea și ingrijoratoare …

- Pompierii din cadrul Detașamentului Lugoj au fost solicitați sa intervina, in aceasta seara, pentru stingerea a trei incendii in același timp. La ora 17:28, a fost prima alerta, cand o echipa de intervenție a fost trimisa in localitatea Bodo pentru stingerea unui incendiu produs la doua autoturisme…