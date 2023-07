Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 12 iulie, va avea loc proba scrisa din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice declarate vacante/rezervate in invațamantul preuniversitar, sesiunea 2023. Proba va incepe la ora 9:00, in 3 de centre de concurs. Pentru susținerea acestei probe s-au inscris…

- Direcția de Sanatate Publica Suceava a prezentat, in ședința de astazi a Colegiului Prefectural, un raport cu privire la starea de sanatate a locuitorilor județului in anul 2022. Unul dintre punctele evidențiate in raport este cel al bolnavilor de cancer din județul Suceava. Potrivit sursei citate,…

- Credincioșii suceveni ii cer arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, sa lamureasca problema aparuta cu impartașirea fara spovedanie și cea cu mai multe impartașiri cu o singura spovedanie. „Ce parere aveți? Apropo de problema aparuta cu impartașirea fara spovedanie și cea cu mai multe impartașiri…

- Pompierii militari și civili intervin cu trei autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit in aceasta dimineața la o casa de locuit din localitatea Mitocu Dragomirnei. Potrivit ISU Suceava nu au fost anuntate victime. Incendiul se manifesta la o casa de locuit pe o suprafața de aproximativ 100…

- Un puternic incendiu a izbucnit la biserica veche si la un corp de chilii, ce apartin Manastirii din Podu Cosnei, anunța ISU Suceava. Flacarile se manifesta la nivelul acoperisurilor, cu pericol de propagare la cele doua constructii. S-au deplasat la fata locului pompierii militari, cu 8 autospeciale…

- Pugiliștii suceveni s-au intors medaliați de la Iași, acolo unde au participat la Cupa Romaniei pentru juniori, alaturi de cei mai buni sportivi din Romania la aceasta categorie de varsta. Secția de box a clubului Șomuz Falticeni, condusa de antrenorul Vasile Nistor, a reușit patru clasari pe podium.…

- Proiectul Educație pentru siguranța in era digitala inițiat in luna februarie 2023 in cadrul parteneriatului activ intre Inspectoratul de Politie Județean Suceava, Serviciul de Probațiune Suceava, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava- Biblioteca universitații, Asociatia EduMAx Suceava, Fundația Umanitara…

- In minivacanța prilejuita de Ziua Internaționala a Muncii, pompierii militari suceveni sunt pregatiți sa acționeze, cu mijloacele tehnice de intervenție din dotare, pentru stingerea incendiilor, pentru acordarea primului-ajutor medical de urgența și pentru salvarea persoanelor din medii ostile vieții.…