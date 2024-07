Pompierii și poliția au ajuns la Arena Chișinău. Ce se întîmplă Echipaje ale Poliției și ale pompierilor au fost vazute in fața complexului Arena Chișinau, noteaza Noi.md. In rețelele sociale, au aparut imagini, din care se vede, cum mai mulți reprezentanți ai forțelor de ordine se afla in preajma sediului complexului. Potrvit unor surse, in incinta cladirii ar fi avut loc un scurtcircuit, care ar fi provocat un incendiu. Contactați de Noi.md, repreze Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

