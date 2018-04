Pompierii sălăjeni i-au vizitat pe seniorii de la Centrul de Îngrijire Boghiș A devenit o traditie pentru pompierii salajeni sa incerce, ca in fiecare an in preajma sarbatorilor, sa aduca putina lumina si speranta in sufletele semenilor varstnici. Cu ocazia sarbatorilor pascale, cadre ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Porolissum” al judetului Salaj, au vizitat vineri, Centrul de Ingrijire si Asistenta pentru persoane adulte cu dizabilitați din Boghis. Pompierii le-au transmis gandurile bune si le-au oferit persoanelor din pachete cu dulciuri si alimente persoanelor din centru. Conducerea instituției a multumit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Porolissum”… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

