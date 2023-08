Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii din Ucraina nu ar urma sa reduca suprafata insamantata cu grau de iarna pentru recolta din 2024, in pofida costurilor logistice mai ridicate, din cauza crizei exporturilor, provocata de razboi, a declarat adjunctul ministrului ucrainean al Agriculturii, Taras Vysotskiy, pentru Reuters.Exporturile…

- O suprafata de aproximativ sapte de hectare de vegetatie uscata a ars in ultimele ore in opt incendii pe raza judetului Giurgiu din cauza focului deschis in spatii deschise, potrivit Agerpres."Pompierii giurgiuveni au fost la datorie 24 de ore din 24 pentru interventia imediata la solicitarile cetatenilor…

- O suprafata totala de peste 30 de hectare de cultura de porumb, miriste de grau, vegetatie uscata si lastaris a ars in ultimele 24 de ore in zece incendii produse in opt localitati din judet din cauza focului deschis in spatii deschise, pentru stingerea incendiilor pompierii din cadrul ISU Giurgiu au…

- Peninsula Iberica arde. Este cea mai afectata zona de schimbarile climatice din Europa, aici fiind inregistrate valuri intense de caldura, secete și incendii de padure din ce in ce mai puternice.

- Un videoclip arata șoferii inconștienți in timp ce conduceau pe autostrada cuprinsa de flacari in afara carosabilului, de pe insula Sicilia. Pompierii italieni au declarat ca s-au luptat cu 650 de incendii in Sicilia de duminica pana marți. Insula Sicilia, din sudul Italiei, a fost devastata de incendii…

- Pompierii se luptau marti seara cu un incendiu de vegetatie izbucnit la sud de Dubrovnik, oras croat de pe coasta Marii Adriatice, pe fondul vanturilor puternice dinspre sud, care au impiedicat interventia aeronavelor si au provocat detonarea unor mine de teren, potrivit presei locale, informeaza Reuters.''Un…

- O suprafata de peste 42 de hectare de culturi de grau, vegetatie uscata, stuf si peste 1.300 de kilograme de gunoi menajer au ars in ultimele 24 de ore in municipiul Giurgiu si alte cinci localitati din judetul Giurgiu din cauza unor incendii provocate de focul deschis in spatii deschise, potrivit Agerpres."Pompierii…

- Incendiu puternic de vegetatie in apropierea Bucurestiului. Un puternic incendiu incendiu de vegetatie s-a produs marti intre localitatile Bragadiru si Magurele din judetul Ilfov. Suprafata afectata a fost de aproximativ 10 hectare. ”Intervenim pentru stingerea unui incendiu de vegetatie produs intre…