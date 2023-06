Stiri pe aceeasi tema

- Americanii de la Lockheed Martin și Aerostar Bacau deschid un centru de mentenanța pentru elicopterele Black Hawk in Romania. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), dr. Raed Arafat, a explicat la TVR Info ce misiuni vor avea noile aparate de protecție civila aeriana.

- 40 de pompieri și 8 autospeciale ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgența au pornit joi spre Grecia, in cadrul unui program care are in vedere consolidarea rezilienței autoritaților elene in gestionarea incendiilor. Potrivit IGUS, pompierii romani vor fi prezenți pentru al treilea an consecutiv…

- In perioada 01 iulie 01 august 2023, Departamentul pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, participa cu modulul national specializat de stins incendii de padure la programul de pre pozitionare, organizat de Directia…

- Pompierii au fost solicitați sa intervina miercuri, 21 iunie, in localitatea Caracușenii Vechi din raionul Briceni, in urma unui incendiu izbucnit intr-o casa de locuit. Cazul a fost recepționat la ora 16:56, transmite Realitatea.md . „Potrivit primelor informații, a fost observata flacara deschisa…

- Asa cum ne-am obisnuit, ori de cate ori data de 13 coincide cu o zi de marti, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) organizeaza, la nivel national, „ZIUA INFORMARII PREVENTIVE”. Cu ocazia “ZILEI INFORMARII PREVENTIVE” – marti 13 iunie, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Basarab…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a precizat ca circula, in mod fals, un mesaj pe WhatsApp referitor la masurile de autoprotectie pentru populatie in cazul contaminarii radioactive a mai multor regiuni din tara.

- Intru asigurarea securitații anti-incendiare in lacașele de cult in perioada Sfintelor Sarbatori de Paști, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența RM vine cu urmatoarele recomandari: ACCESUL enoriașilor in incinta lacasului de cult se permite in limita capacitatii bisericii, in scopul evitarii…