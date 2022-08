Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii romani dislocați in Franța intervin sambata in sud-vestul țarii pentru stingerea incendiilor de vegetație. Acțiunea are loc in condiții extreme, cu temperaturi ridicate și vant puternic. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Continua lupta cu incendiile de vegetație. Sambata, 36 de pompieri romani, cu 9 mijloace tehnice, continua misiunea de stingere in zona Quartier Le Frayot, din Sud-Vestul Franței, sub coordonarea ofițerului de legatura al țarii gazda. Misiunile constau in limitarea propagarii incendiului la cladirile…

- Pompierii romani dislocati in Franta au actionat, vineri, in prima lor misiune din aceasta tara, unde au intervenit pentru limitarea propagarii unui incendiu la cladirile de locuit si au actionat pentru lichidarea focarelor ascunse pe o suprafata de aproximativ 2,5 km patrati, informeaza IGSU.…

- Pompierii romani dau au mana de ajutor autoritaților franceze, aflate in lupta cu incendiile de vegetație, in data de 11.08.2022, ora 22:00, o aeronava militara C-17 Globemaster III, din dotarea Bazei PAPA de Transport Aerian Strategic a decolat de pe aeroportul Baza 90 din București cu destinația…

- Patru avioane din flota UE de stingere a incendiilor au fost trimise in Franta din Grecia si Suedia, in urma unei solicitari din partea autoritatilor franceze, pe fondul reizbucnirii incendiilor forestiere care devasteaza zone intinse din sud-vestul tarii.

- Pompierii romani au intervenit marți și in noaptea de marți spre miercuri pentru stingerea incendiului izbucnit in zona Penteli, din nord-estul Atenei. Ei au reușit sa protejeze 50 de locuințe amenințate de flacari.

- VIDEO| Lupta cu focul in condiții extreme: 50 de locuințe din zona Penteli, Grecia, salvate de flacari de pompierii romani VIDEO| Lupta cu focul in condiții extreme: 50 de locuințe din zona Penteli, Grecia, salvate de flacari de pompierii romani Inca de ieri și pe tot parcursul nopții, membrii modului…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența a transmis ca in ziua de 15 iulie a.c., cel de-al doilea contingent format din 28 de pompieri a plecat in Grecia pentru schimbarea efectivelor care, in ultimele doua saptamani, au sprijinit autoritațile elene prin activitați de monitorizare și stingere a incendiilor…