Stiri pe aceeasi tema

- Dupa zile intregi de lupta cu incendiul din regiunea Vilia, ultimele echipaje ale pompierilor militari romani s-au retras in baza de operații. Pompierii romani au predat manastirea pe care au protejat-o maicuțelor.

- Pompierii romani din Grecia au misiunea de a asigura protecția a trei localitați din zona Attica. Duminica, salvatorii acționeaza pentru limitarea flacarilor astfel incat incendiile sa nu puna in pericol comunitațile. Potrivit IGSU, dispozitivul de intervenție este format din 8 mașini de stingere…

- Pompierii romani au ajuns pe data de 8 august in Grecia și au fost laudați de nenumarate ori de ambele țari pentru tot efortul depus și pentru solidaritatea de care au dat dovada. Situația este acum sub control, iar misiunea de pe Insula Evia din Grecia a fost un real succes. Premierul Greciei, Kyriakos…

- Pompierii eleni au identificat 53 de noi incendii de vegetatie de sambata pana duminica, insa niciunul dintre focare nu era scapat de sub control pana duminica la pranz, ceea ce inseamna ca situatia s-a imbunatatit substantial fata de ultimele 14 zile, transmite DPA, citata de Agerpres. Unele echipe…

- Pompierii romani care lupta cu flacarile in Grecia, mai ales in insula Evia au avut parte de o surpriza. Un copil din Grecia a facut un gest impresionant și i-a vizitat pe salvatori. Drept mulțumire pentru faptul ca i-au protejat satul, le-a adus in dar

- Peste 260 de incendii, care s-au extins pe o suprafața de 128 hectare, au fost stinse de pompierii moldoveni detasati in Grecia. In ultimele 24 de ore, salvatorii din tara noastra au intervenit pentru stingerea focarelor ascunse, dar și defrișarea arborilor supuși arderii.

- 108 pompieri romani s-au oferit sa plece voluntari in Grecia pentru a ajuta țara greu incercata impotriva incendiilor puternice din ultimele zile. Acum insula Thassos, celebra pentru vacanțe de lux, a decis ca aceștia sa fie rasplatiți cu cazare gratuita anul viitor.

- Turistii romani care se intorc din Grecia si care nu sunt vaccinati anti-COVID trebuie sa stea in carantina 14 zile. Aceasta perioada poate fi scurtata doar prin prezentarea unui test PCR negativ. Presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism, Dumitru Luca, i-a indemnat pe turisti sa se vaccineze,…