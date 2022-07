Pompierii români salvează din nou Grecia: Natura este foarte puternică. Locotenent-colonelul Alexandru Csilik și maiorul Catalin Samsodan purtand uniforme bleumarin, cu insemnele Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU), au plecat de la bazele lor din Oradea și București in urma cu aproximativ doua saptamani, scrie Insider.gr, citata de Rador. Impreuna cu alți 26 de colegi compatrioți, au calatorit pe cale rutiera din țara lor in Grecia pentru a participa la programul-pilot de preinstalare a pompierilor europeni, care a inceput de la 1 iulie și este implementat prin Mecanismul european de protecție civila și Comisia Europeana pentru a ajuta Grecia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

