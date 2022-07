Pompierii români plecați în Grecia, au participat la deschiderea programului pilot de pre-poziţionare Pompierii romani care au plecat in Grecia au participat, sambata, la deschiderea programului pilot de pre-pozitionare in vederea stingerii incendiilor de padure, urmand sa faca o recunoastere in teren. De sambata, modulul poate fi alocat la astfel de interventii. „Astazi, 02.07.2022, personalul modulului national specializat de stins incendii de padure a participat la ceremonialul de […] The post Pompierii romani plecați in Grecia, au participat la deschiderea programului pilot de pre-pozitionare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Pompierii romani care au plecat in Grecia au participat, sambata, la deschiderea programului pilot de pre-pozitionare in vederea stingerii incendiilor de padure, urmand sa faca o recunoastere in teren. De sambata, modulul poate fi alocat la astfel de interventii.

