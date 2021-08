Stiri pe aceeasi tema

- O publicație online din Grecia descrie intr-un articol modul de operare al pompierilor romani mobilizați sa stinga incendiile din insula Evia. Redactorii publicației fimes.gr spun ca ceea ce-au facut pompierii romani imediat ce au ajuns la locul intervenției din insula greceasca Evia i-a determinat…

- Incepand cu ora 08.00, 45 de pompieri acționeaza pentru lichidarea incendiilor care au cuprins vegetația uscata și fondul forestier din zona Spathari, anunța Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU). Dispozitivul va fi similar celui de ieri, intervenția asigurandu-se cu 6 mașini de stingere…

- Este o noua zi de coșmar in Grecia. Valvataia s-a mai potolit in suburbiile din nordul Atenei, dar in insula Evia, focul a scapat de sub control și s-a intins pe mii de hectare de padure. Oamenii au fugit din calea incendiilor și au fost evacuați pe mare, cu feriboturile.

- Prima misiune a pompierilor care au plecat in Grecia pentru a sprijini autoritatile elene sa stinga incendiile de vegetatie a inceput duminica dimineata, in zona Spathari, in prima faza fiind prezenti 35 de subofiteri care incadreaza 6 autospeciale de stingere cu apa si spuma si 2 cisterne. Lor li…

- Pompierii romani vor interveni duminica in prima misiune la incendiile din Grecia, in zona Spathari, anunta IGSU. La aceasta misiune vor participa in prima faza 35 de subofiteri care incadreaza 6 autospeciale de stingere cu apa si spuma si 2 cisterne.

- De aproape 24 de ore arde groapa de gunoi a Aradului. Incendiul a fost stins inițial de pompierii aradeni, dar a reizbucnit. Au fost aduse forțe suplimentare, pompieri voluntari din șapte localitați care acționeaza alaturi de pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența Arad. „Intervin trei…

- Pompierii greci se lupta pentru a doua zi consecutiv cu un incendiu major izbucnit la vest de Atena, mai multe avioane si elicoptere fiind desfasurate in primele ore ale zilei de vineri pentru a ajuta echipajele mobilizate la sol, informeaza DPA. Flacarile au distrus o padure intinsa de pini situata…

