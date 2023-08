Pompierii români, lăudaţi de greci: 'Sunt ca nişte maşini' Curajul pompierilor romani care participa la operatiunile de stingere a incendiilor de vegetatie din Grecia a fost elogiat de localnicii din aceasta tara mediteraneeana, potrivit unui articol publicat in cotidianul american The New York Times, relateaza Agerpres. In satul Dadia din nordul Greciei, in care traiesc cateva sute de oameni si care se afla in proximitatea unui parc national ce gazduieste mai multe exemplare dintr-o specie rara de vulturi, zeci de pompieri din Europa se reunesc in fiecare seara pentru a evalua activitatea depusa in timpul zilei si pentru a-si alimenta vehiculele cu… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii romani, care au fost trimiși sa-i ajute pe cei greci in lupta cu incendiile devastatoare, au fost laudați de localnicii din Grecia, dar și de autoritați. Un satean a spus despre ei, pentru The New York Times, ca „sunt niște mașini” și ca „sunt norocoși ca sunt acolo”. Grecia a fost devastata…

- Curajul pompierilor romani care participa la operatiunile de stingere a incendiilor de vegetatie din Grecia a fost elogiat de localnicii din aceasta tara mediteraneeana, potrivit unui articol publicat in cotidianul american The New York Times.

- Pompierii romani, care au fost trimiși sa-i ajute pe cei greci in lupta cu incendiile devastatoare, au fost laudați de localnicii din Grecia, dar și de autoritați. Un satean a spus despre ei, pentru The New York Times, ca „sunt niște mașini” și ca „sunt norocoși ca sunt acolo”.

- Misiunile modulului național de stins incendii continua și joi in Grecia, unde 52 de pompieri romani intervin pentru limitarea și localizarea incendiului care se manifesta in apropierea localitații Dadia.

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a anuntat ca, la solicitarea ofiterului de legatura grec, 52 de pompieri romani participa la misiunea pentru limitarea si localizarea unui incediu de padure care se manifesta in apropierea localitatii Dadia, potrivit news.ro.In conditii extreme, generate…

- 18 cadavre au fost gasite intr-o padure care a ars in timpul uriașelor incendii de vegetație, potrivit BBC. In zona se afla și pompierii romani detașați in Grecia.18 cadavre au fost gasite intr-o zona impadurita din nordul Greciei, afectata de incendiile de vegetație in ultimele patru zile, au anunțat…

- Peste 60 de incendii de vegetatie au izbucnit in ultimele 24 de ore si fac ravagii in centrul si nord-estul Greciei, dar si pe insula Evia. Cel putin o persoana a murit si doua au fost ranite. In regiunea Evros, de la granita cu Turcia, mai multe sate au fost evacuate.

- Pompierii romani din cadrul modulului national specializat de stins incendii de padure si-au terminat cu succes prima misiune, iar la solicitarea ofiterului de legatura elen, acestia s-au deplasat in zona Dadia, pentru o alta interventie, a transmis Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU),…