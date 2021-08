Stiri pe aceeasi tema

- Convoiul format din cei peste 100 de pompieri salvatori care au plecat din Romania pentru a sprijini autoritatile elene sa stinga incendiile de vegetatie a ajuns in Atena, informeaza, sambata, Departamentul pentru Situatii de Urgenta.

- Sutele de incendii violente de vegetatie din Grecia si Turcia au deteriorat calitatea aerului in estul Mediteranei. Focul a eliberat in atmosfera cantitati uriase de particule fine, iar fumul s-a raspandit pana in nordul Africii. La aceasta se adauga concentratiile mari de praf african deasupra Greciei,…

- Alerta in Grecia din cauza temperaturilor extreme, care alimenteaza incendii in partea continentala și pe insule. Fumul a ajuns la Atena, iar rezidenții au fost sfatuiți sa ramana in spații inchise.