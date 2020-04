Luni, pompierii ieseni au fost la patru incendii care au ars peste 100 de hectare. „La data de 6 aprilie, ora 15.48, Detasamentul 2 de Pompieri Iasi in cooperare cu Serviciul voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Ciurea au intervenit in localitatea Dumbrava, comuna Ciurea, pentru stingerea unui incendiu produs la vegetatia uscata de pe un teren viran. Au ars aproximativ 50 de hectare de vegetatie uscata, iar cauza probabila a incendiului a fost focul in spatii de (...)