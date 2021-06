Pompierii rămân peste noapte la depozitul din Brazi, cuprins de incendiu Pompierii raman peste noapte la depozitul din Brazi, cuprins de incendiu Foto: Adriana Tudose / RRA Pompierii vor ramâne si peste noapte la locul incendiului produs dis-de-dimineata în localitatea Brazi din judetul Prahova, unde de-a lungul întregii zile au ars cantitati mari de deseuri, inclusiv unele periculoase. Peste 500 de tone de vopsele, tonere de imprimanta, lacuri, uleiuri, medicamente expirate, ambalaje si alte tipuri de resturi erau în depozitul cuorins de incendiu, despre care se spune ca ar fi putut fi provocat. Interventia pentru… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Din declaratiile paznicului parcului industrial Brazi, un angajat al societatii Eco Burn a intrat in incinta parcului mintind ca isi lasa bicicleta si pleaca in cursa cu un sofer. In scurt timp, a izbucnit incendiul si paznicul a telefonat la ISU anuntand incidentul. Mentionam ca angajatul S.C. a patruns…

- Comisarul general al Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, afirma ca in apropiere de statia de sortare a deseurilor de la Draganesti, judetul Prahova, care este arhiplina si pentru care Primaria a fost amendata deja, autoritatile locale au dus deseuri pe care le-au acoperit cu un strat de pamant. El…

- Munți de gunoaie descoperite de șeful Garzii de Mediu langa orașul Urlați, in Prahova. Octavian Berceanu a dat de un adevarat focar de infecție in locul unde ar fi trebuit sa fie o stație de transfer deșeuri. Pe imagini se vad tone de gunoaie, de toate tipurile, ingramadite, la un loc, intr-o vale.…

- Accidentul a fost anunțat la 112 la ora 1.55, fiind vorba de un autoturism in care se aflau cinci persoane, care a intrat in coliziune cu un copac in apropiere de localitatea Lunca.Au intervenit de urgența doua echipaje din cadrul Stației de Pompieri Babadag a ISU Delta Tulcea cu o autospeciala de stingere…

- Pompierii din Buzau intervin, marti seara, pentru lichidarea unui incendiu care a izbucnit la un centru de colectare a PET-urilor, cu risc de extindere la alte imobile. Interventia este ingreunata din cauza vantului care sufla cu putere. Au ars deja doua masini, dar nu sunt semnalate victime.…

- 15 persoane sunt implicate intr-un accident in lanț produs sambata in județul Prahova. Pompierii anunța ca asigura masuri specifice la un accident produs in comuna Ariceștii Rahtivani, pe DN...

- In ultimele 12 ore au avut loc trei incendii: un camion care transporta piatra a fost cuprins de flacari, un incendiu a izbucnit la o casa din Ciceu Mihaiești și la coșul de fum al unei biserici din Nasaud. Noapte grea pentru pompierii bistrițeni. In ultimele 12 ore au izbucnit nu mai puțin de trei…

- Incendiu puternic in cladirea Palatului Administrativ din Suceava Foto: ISU Suceava Pompierii acționeaza și la aceasta ora pentru lichidarea incendiului izbucnit în cursul dimineții la mansarda Palatului Administrativ din Suceava, în care funcționeaza Instituția Prefectului și Consiliul…