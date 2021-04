Pompierii, puși pe drumuri de un bărbat. De ce a sunat la 112 Apelarea abuziva a numarului de urgența 112 constituie contravenție și se sancționeaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei, reamintesc reprezentanții ISU Timiș. Astazi, la ora 13:15, aceștia au primit un apel in dispecerat prin care un timișorean i-a anunțat ca i s-a blocat ușa și nu poate ieși din locuința. Pentru a ... The post Pompierii, puși pe drumuri de un barbat. De ce a sunat la 112 appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Confruntata destul de des cu problema accesului pe banda greșita din partea șoferilor care intra pe autostrada, soldata de multe ori cu accidente grave, Direcția de Drumuri și Poduri Timișoara a decis amplasarea in nodurile de intrare/coborare de pe autostrada a unor indicatoare de avertizare asupra…

- Un incendiu a izbucnit, in aceasta dimineața, la o casa și cateva anexe gospodarești din localitatea bistrițeana Romuli. Pompierii militari și voluntari – deplasați de urgența la fața locului – au gasit incendiul manifestandu-se la un grajd, o lemnarie și o bucatarie de vara. De asemenea, casa de locuit…

- Pompierii de la ISU Timiș au fost solicitați joi seara sa intervina pentru salvarea unei persoane blocate sub daramaturi, pe strada Zavoi din zona Pieței Traian. Ajunși la fața locului, pompierii au constatat ca s-a produs o explozie la un imobil aflat intr-o curte comuna. In urma exploziei, un barbat…

- De cele mai multe ori femeile sunt victimele violenței domestice, dar de data aceasta rolurile s-au schimbat. Un barbat din Radauți, Suceava, a sunat la 112 și și-a reclamat soția pentru violența. Acesta ar fi fost batut de nevasta, dupa ce s-a intors din strainatate.

- Un barbat care noaptea trecuta a cazut intr-un canal din Delta Dunarii a sunat la 112 pentru a-l anunța pe dispecer ca nu are nevoie de ajutor și ca se indreapta catre o localitate. Totuși, mai multe echipaje de la ambulanța, pompieri și poliție s-au deplasat la fața locului. Incidentul s-a…

- Jandarmii galațeni au intervenit la un apel 112 care reclama un scandal in familie. Un barbat a solicitat ajutorul autoritaților deoarece soția lui a facut scandal dupa ce s-a imbatat. Femeia a devenit agresiva, l-a amenințat și l-a injurat pe barbat și cu greu a fost calmata de jandarmi, conform…

- Dupa aparitia imaginilor in care este surprins momentul in care femeia se arunca de la etaj, oamenii si-au exprimat nemultumirea si indignarea in sute de comentarii. Acestia dau vina pe lipsa de reactie a pompierilor si cer o ancheta ampla in acest caz. O femeie si-a pierdut viata in urma unui cumplit…

- Un incendiu puternic a avut loc, joi dimineața, la o locuința din comuna argeseana Mioarele, județul Argeș. Pompierii au descoperit sub daramaturi cadavrul unui barbat. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges au transmis ca incendiul a fost produs la o casa batraneasca din satul Matau.…