Stiri pe aceeasi tema

- Modernizarea Centurii Bucuresti-Sud se amana Foto: Arhiva Nici în aceasta vara nu încep lucrarile de largire pe Centura București Sud. Rezultatul licitației pentru modernizarea tronsonului dintre Autostrada Soarelui și DN 2 (Afumați) de pe Centura de Sud a Capitalei a fost…

- Un medic de 38 de ani de la Spitalul Sf. Ioan a fost gasit mort Foto: Arhiva Un medic în vârsta de 38 de ani, care fusese de garda la Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului 'Sfântul Ioan' din Capitala, a fost gasit mort la locul de munca în aceasta dimineata, i-au…

- O explozie puternica s-a produs joi dimineața, in jurul orei 6.00, intr-un bloc din Capitala. In urma acesteia, cel puțin 16 autoturisme au fost avariate. Explozia, urmata de incendiu s-a produs la un spatiu de alimentație publica aflat la parterul unui bloc din Bd. Șincai. Suprafața afectata este de…

- Circulatie rutiera a fost reluata pe Bulevardul Sincai din capitala Foto: Arhiva/ IGSU. Circulatie rutiera a fost reluata pe bulevardul Sincai, din capitala - unde de dimineata a avut loc o explozie - urmata de un incendiu - la parterul unui bloc. Nu sunt victime, dar cel putin 16 masini au…

- Explozie intr-un bloc din Deva Foto: Arhiva Pompierii militari și salvatorii Detașamentului Deva intervin la o exlozie, care nu a fost urmata de incendiu, produsa într-un apartament din oraș. Echipajele deplasate de urgența la fața locului au gasit în apartament o…

- Pompierii au actionat luni seara pentru stingerea unui incendiu produs de un scurtcircuit la un generator electric la Spitalul Universitar din Capitala, au anuntat reprezentantii ISU Bucuresti Ilfov citati de Agerpres.ro. La fata locului au fost trimise cinci autospeciale de stingere, o autoscara, o…

- Ceremonie de comemorare a victimelor Pogromului legionar de la București Foto: Arhiva / facebook.com/InstitutulElieWiesel. Federatia Comunitatilor Evreiesti a organizat, astazi, o ceremonie de comemorare a victimelor Pogromului legionar de la Bucuresti din 1941. În Piateta Sef Rabin…

- "Romania nu are un program de tara care sa aiba in vizor cultura nationala" Academicianul Eugen Simion. Foto: Arhiva. Academicianul Eugen Simion a declarat astazi ca România nu are un program de tara care sa aiba în vizor cultura nationala si a adaugat ca politicienii…