Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat ca Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta poate ajuta populatia afectata de seceta, prin livrarea de apa menajera cu cisternele, insa nu si apa potabila. Raed Arafat a precizat ca apa potabila poate fi asigurata imbuteliata de catre autoritatile locale, daca este necesar. "Pentru problema […]