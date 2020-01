Reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgența fac apel la parinți sa nu-și lase copiii singuri in casa, dupa tragedia care s-a intamplat, in urma cu cateva zile, la Timișoara, cand patru copii au murit intr-un incendiu. Peste 30 de pompieri au intervenit pentru lichidarea unui incendiu produs la o casa, in Timișoara. Din nefericire, ... The post Pompierii: Nu-ți lasa copilul singur in casa! appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .