Pompierii mureșeni se vor afla la datorie de Paștele Catolic In perioada sarbatorilor pascale catolice, Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) "Horea" al județului Mureș va monitoriza permanent evoluția dinamicii din teren, iar, la nevoie, vor fi dispuse masurile imediate pentru optimizarea misiunilor de raspuns in sprijinul comunitaților. Potrivit unui comunicat de presa, in aceasta perioada, sunt pregatite sa intervina 19 echipaje SMURD pentru... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

