- Salvamontistii au intervenit la peste 100 de accidente montane in primele trei zile ale vacantei de iarna, numai in ultimele 24 de ore fiind primite 44 de astfel de apeluri de urgenta, conform agerpres. ''Zile pline pentru cei peste 600 de salvamontisti care au fost la datorie in primele trei zile…

- Pompierii timișeni au fost la datorie și de Craciun In weekend, aceștia au fost solicitați și au intervenit la 330 de intervenții și misiuni specifice. La finele saptamanii trecute, pompierii au intervenit pentru stingerea a zece incendii, au acordat primul ajutor medical și au asigurat masurile PSI…

- Scandal uriaș in hotelul unde era cazata Anda Adam. Spynews.ro a aflat ca artista ar fi fost implicata intr-un conflict uriaș in urma cu puțin timp. La fața locului s-a intervenit de urgența. Primele informații despre incident.

- O coliziune frontala a avut loc intre un autoturism care mergea spre Paltinis si un autobuz care se indrepta spre Rasinari. In autobuz se aflau cinci pasageri și soferul, iar in autoturism sunt patru persoane incarcerate. in urma impactului, doua persoane au murit, una dintre acestea a fost gasita in…

- Primele intervenții specifice activitații pe timp de iarna pe drumurile județene, desfașurate de catre Consiliul Judetean Cluj, nu au intarziat sa apara. ”Ceea ce pretindem societaților contractante... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- BULETIN INFORMATIV 24 de interventii, in ultimele 24 de oreIn ultimele 24 de ore, pompierii militari harghiteni au intervenit in cazul a 24 de situatii de urgenta, majoritatea dintre acestea fiind pentru acordarea masurilor de prim ajutor persoanelor aflate in dificultate. Astfel, 30 de persoane au…

- Eveniment Pompierii militari teleormaneni au intervenit la 125 de evenimente in doar doua zile noiembrie 2, 2021 10:43 In doar doua zile, echipajele de salvatori din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „A.D. Ghica” al județului Teleorman au participat la un numar de 125 de evenimente.…

- In luna septembrie, pompierii militari timișeni au raspuns la 2.930 de intervenții și misiuni specifice, adica, in medie, aproximativ 100 de intervenții pe zi. Din totalul intervențiilor, 2.039 de solicitari au pentru acordarea primului ajutor medical de urgența, echipajele SMURD avand o medie de 68…